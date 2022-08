Camil compra da Pepsico a fabricante de biscoitos Mabel

Em mais um passo dentro de sua estratégia de ampliar o portfólio e ganhar relevância na indústria alimentícia, a Camil anunciou a compra das empresas que são donas da Mabel, companhia que pertencia à Pepsico há mais de dez anos. Além de entrar no ramo de biscoitos, a gigante brasileira também adquiriu o direito de usar a marca Toddy em cookies. O valor do negócio não foi informado. Em 2021, a Pepsico pagou cerca de R$ 700 milhões pela Mabel.

As empresas adquiridas detém a fabricação de biscoitos das marcas Mabelo, Doce Vida, Mirabel, Elbi’s e Pavesino. Fazem parte da transação as unidades industriais de Aparecida de Goiânia (GO) e Itaporanga D’Ajuda (SE), que têm hoje cerca de 800 colaboradores. A transação também estabelece o licenciamento pela Pepsico para a Camil da marca Toddy para cookies pelo prazo de dez anos, além da aquisição dos ativos que compõem a linha de produção da marca “Toddy” para cookies.

Leia também Varejistas de moda priorizam cobrança e ‘seguram’ crédito em momento de inadimplência em alta

Camil Alimentos adquiriu o direito de usar a marca Toddy em cookies

Em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa destaca que a Mabel é uma das marcas de biscoitos mais tradicionais e renomadas do Brasil, com liderança de vendas em rosquinhas no País e 2.ª marca em “top of mind” no cash & carry (atacarejo). A marca Toddy representa a 2.ª marca em vendas de cookies no Brasil, com lembrança de marca acima de 98% para o consumidor.

“A aquisição reforça a estratégia de expansão geográfica para crescimento da Camil em regiões complementares às operações atuais, bem como inclui no portfólio produtos de alto valor agregado, com sinergias atreladas ao modelo de negócios de cross-selling e ganhos de escala da Camil, assim como pela complementariedade com os negócios de massas recém adquiridos pela Companhia”, ressalta.

Segundo a Camil, a aquisição, em conjunto com as aquisições realizadas de novas categorias e países em 2021, reforça a estratégia de expansão, aquisição e integração de operações e ativos estratégicos para expansão do portfólio de marcas e produtos na América Latina. “A diversidade de negócios, além de reduzir o risco e aumentar a sinergia estrutural e de custos, permite ganho de escala e maior expertise em diferentes modelos de distribuição, suprimentos e trade Marketing”, afirma.

Continua após a publicidade

O fechamento da compra está sujeito à verificação de órgãos como o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). Durante o período de análise da operação pelo órgão, as sociedades continuarão operando de forma independente. Segundo a empresa, a compra não se sujeita à aprovação dos acionistas em Assembleia Geral da Camil, tendo em vista o não atendimento dos requisitos do artigo 256 da Lei das Sociedade por Ações.