Programa ‘Caixa para Elas’ vai focar em relacionamento para clientes mulheres

A Caixa Econômica Federal vai ofertar no programa Caixa pra Elas produtos que já estão na prateleira do banco. A diferença é que com um atendimento segmentado para mulheres, a instituição espera atrair esse público para suas agências.

“Nós já ofertamos esses produtos, mas com um espaço específico, conquistamos a mulher para as nossas agências”, disse a vice-presidente de negócios de atacado do banco, Thays Cintra Vieira. Ainda de acordo com ela, nos cartões de crédito, por exemplo, haverá benefícios específicos, com pontuação diferencial e benefícios que as bandeiras e a Caixa estudam em conjunto.

Leia também Bolsonaro é alvo de protesto em evento da Caixa e defende pauta conservadora

Daniella Marques, presidente da Caixa; segundo ela, banco quer fortalecer sua sustentabilidade Foto: Fabio Rodrigues/Agência Brasil

Continua após a publicidade

“Estamos fazendo essa segmentação para termos um atendimento especializado para mulheres”, disse a presidente do banco, Daniella Marques, em coletiva de imprensa sobre o programa realizada nesta terça-feira, em São Paulo. Segundo ela, a Caixa já é o banco do “dia a dia” dos brasileiros, operando serviços como os saques do FGTS, as loterias e o seguro-desemprego.

Daniella afirmou que a Caixa pretende fortalecer sua atuação em sustentabilidade, motivo que levou a atual gestão a unir outras vice-presidências na área de sustentabilidade, que ainda deve ter um nome definido para o comando. “Queremos ser referência em sustentabilidade no mundo.”