Campanha publicitária com mensagem clara impulsiona venda de apartamento compacto com suíte

Para o júri, “sua linguagem clara e direta não só cumpriu sua função, como foi agregada ao linguajar dos profissionais de vendas do segmento e vincula o produto à marca”.

Com o grande volume de estúdios no mercado, em razão de incentivos do Plano Diretor de São Paulo, a Patriani buscou diferenciar esses dois lançamentos, que são apartamentos compactos, de 47 m², com uma suíte, lavabo e varanda com churrasqueira, com tecnologia embarcada e que serão entregues totalmente prontos para morar, com acabamentos, ligação ao gerador do prédio para a geladeira, persianas e pontos de Wi-Fi, aquecedor no box entre outras comodidades.