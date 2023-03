Carlos Wizard: processo da Alpargatas para execução de dívida é ‘tentativa de intimidação’

O empresário Carlos Wizard Martins disse acreditar estar sofrendo uma “tentativa de intimidação” por parte da companhia Alpargatas por conta de uma discussão em torno do reajuste do preço da aquisição e “uma tática para forçar o recebimento antecipado de valores que seriam pagos até 2025″.

Nesta terça-feira, 7, a Alpargatas enviou um fato relevante à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) informando ter entrado com um processo de execução judicial contra o empresário, pelo não pagamento de uma parcela de R$ 89,7 milhões referente à compra da Alpargatas Argentina. Segundo a empresa, o pagamento venceu na segunda-feira, 7. O acordo de venda da empresa foi fechado em 2018.

Segundo a Alpargatas, a execução judicial atualmente tramita sob segredo de Justiça e visa à execução do montante total da compra, de R$ 266 milhões. A Alpargatas também informou que Wizard instaurou procedimento arbitral junto ao Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá (CAM-CCBC) para discutir o descumprimento do acordo pelas partes.

Alpargatas informou ter entrado com um processo de execução judicial contra o empresário Carlos Wizard Martins, pelo não pagamento de uma parcela de R$ 89,7 milhões referente à compra da Alpargatas Argentina. Foto: Clayton de Souza/Estadão

De acordo com Carlos Wizard, em nota, a discordância teria ocorrido “em virtude de inconsistências no reembolso de indenizações; divergências sobre a dívida líquida da companhia; demandas de terceiro de responsabilidade da Alpargatas; e atos governamentais ocorridos na Argentina”. Segundo o comunicado, a Alpargatas não teria mostrado interesse em discutir valores e, portanto, o empresário teria proposto uma arbitragem no Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá no dia 24 de agosto de 2022.

“Além de estranhamente não dar publicidade à arbitragem proposta em 24/08/2022, a Alpargatas hoje (terça-feira) comunicou ao mercado uma ação judicial que desconheço e que me causa enorme estranhamento, já que não se trata do foro eleito pelas partes em contrato”, afirma o empresário, em nota.

Marcas da Alpargatas

Em 2018, a Alpargatas fechou o acordo com o empresário Carlos Wizard Martins - fundador do grupo Sforza - e vendeu 22,5% da marca Topper na Argentina. À época, o negócio movimentou cerca de R$ 100 milhões. Na ocasião, a companhia de Wizard já detinha as operações da Topper no País, além do controle global da Rainha.

No ano seguinte, o empresário brasileiro exerceu antecipadamente o direito de adquirir o restante da Topper no país vizinho, e no mundo, por R$ 220 milhões e se transformou no único dono da Alpargatas S.A.I.C..

A subsidiária argentina da Alpargatas é detentora dos direitos de operação de marcas esportivas como Topper, as calçadistas Mizuno e Rueda, além da empresa de tecidos de limpeza Media Naranja.