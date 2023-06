Carrefour integra ChatGPT a serviços de compras online e ações da empresa sobem na França

O Carrefour anunciou, nesta quinta-feira, 8, o lançamento de um serviço baseado no ChatGPT que integrará a inteligência artificial (IA) generativa (que gera textos, imagens e outras mídias) na experiência de compras online da empresa na França. Batizado de Hopla, o chatbot é resultado de parceria com a OpenAI, a Microsoft e a Bain & Company.

Em comunicado, a varejista francesa informou que a tecnologia ajudará clientes a escolherem os melhores produtos com base no orçamento pessoal, restrições alimentares ou ideias de receitas. O robô ficará conectado ao mecanismo de busca do site e oferecerá apoio até o final da compra.

A companhia revelou ainda que planeja usar a inteligência artificial para enriquecer as descrições de produtos da marca e também para os processos internos de compras.

Ações do Carrefour chegaram avançar 1,30% na Bolsa de Paris após anúncio sobre ChatGPT Foto: Stephane Mahe/Reuters

“A IA generativa nos permitirá enriquecer a experiência do cliente e transformar profundamente nossos métodos de trabalho. Integrar as tecnologias OpenAI ao que fazemos é uma oportunidade incrível para o Carrefour. Ao sermos pioneiros no uso de IA generativa, queremos estar um passo à frente e inventar o varejo de amanhã”, disse o CEO da empresa, Alexandre Bompard.

Com o anúncio, as ações do Carrefour chegaram avançar 1,30% na Bolsa de Paris, às 7h35 (de Brasília). Elas fecharam em alta de 0,15%.