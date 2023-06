Bank of America escolhe pela primeira vez um brasileiro para ocupar cargo de liderança global

NOVA YORK - O Bank of America, segundo maior banco dos Estados Unidos, anunciou uma dança de cadeiras em cargos de lideranças internacionais. Depois de uma década na presidência da operação da América Latina, Alexandre Bettamio foi alçado a co-head (codiretor) global do banco de investimento do conglomerado americano, conforme comunicado interno obtido pelo Estadão/Broadcast.

Ele vai liderar os negócios da área ao lado de Thomas Sheehan e é o primeiro banqueiro brasileiro a ocupar uma posição mundial na história do Bank of America.

“Alex desempenhou um papel fundamental no crescimento de nossos negócios na América Latina como a plataforma premiada que é hoje”, diz o banco, no comunicado.

Bettamio assumiu o comando do Bank of America na América Latina em 2013 e, de Nova York, tocava a plataforma do banco americano na região. O executivo chegou ao conglomerado em 2008, vindo do Merrill Lynch, do qual foi presidente no Brasil.

Promoção de Bettamio foi vista como um reconhecimento para o desempenho da operação do Bank of America na América Latina Foto: Chris Keane/Reuters

“Nosso negócio de banco de investimento se fortaleceu significativamente sob a liderança de Thomas e vamos acelerar ainda mais seu crescimento e progresso com esses excelentes co-heads”, afirma o banco americano.

Para o lugar de Bettamio, foi promovido o peruano Augusto Urmeneta, que passa a ser presidente do Bank of America para a América Latina. Ele seguirá acumulando o seu posto atual, de chefe do banco de investimento da região, e passará ainda a integrar o Comitê Executivo do Global Corporate & Investment Banking (GCIB). Urmeneta também está baseado em Nova York e, inclusive, fala português muito bem, segundo uma pessoa do mercado.

Nos bastidores, a promoção de Bettamio foi vista como um reconhecimento para o desempenho da operação do Bank of America na América Latina. O banco disputa a liderança dos rankings entre os bancos de investimentos na região. Atualmente, está em primeiro lugar, seguido pelo Itaú BBA, segundo a consultoria americana Dealogic.

Em recente aparição, Bettamio alertou para a necessidade de o Brasil retomar o selo de “investment grade”. “Precisamos discutir a atratividade do Brasil, se somos ou não somos um destino seguro de investimentos. Para atrair investimentos no longo prazo, precisamos ter selo de qualidade”, disse o banqueiro brasileiro, durante evento do Lide que aconteceu na semana do Brasil em Nova York, no mês passado.

As mudanças anunciadas nesta quinta-feira pelo Bank of America não têm impacto na operação do banco no Brasil, presidida por Eduardo Alcalay, e que tem ainda Bruno Saraiva e Hans Lins como responsáveis pelo banco de investimento. Além da América Latina, o Bank of America fez movimentos em sua plataforma internacional em diversas áreas, como de clientes e pagamentos, mas também em regiões, incluindo o comando de sua operação na Ásia-Pacífico.