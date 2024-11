Casas Bahia inova com Black Friday interativa

As promoções típicas da Black Friday, maior temporada de descontos do ano, estão ainda mais atraentes na Casas Bahia. A tradicional varejista criou uma estratégia para descobrir, em tempo real, os desejos manifestados pelo público. É a Black Friday ao Vivo, iniciativa inovadora que une tecnologia, interatividade e um olhar apurado sobre o comportamento do consumidor.

Tudo acontece na Central Black, estrutura instalada dentro da megaloja da Casas Bahia na Marginal do Tietê, em São Paulo. Ali, mais de 100 profissionais, de diferentes áreas, monitoram as buscas mais populares na internet e nas redes sociais, identificando tendências e preferências regionais. Tudo isso para orientar as promoções que serão negociadas com os fornecedores e anunciadas em transmissões ao vivo.

Apresentadas por um time de influencers, jornalistas e vendedores da Casas Bahia, as lives mesclam informações sobre os produtos em promoção com entretenimento. Toda a movimentação na Central Black pode ser acompanhada 24 horas por dia pelo YouTube. Os momentos de anúncio das ofertas são transmitidos também pelo Instagram.

Central instalada dentro de uma das lojas da rede investiga em tempo real as preferências do público para definir as ofertas anunciadas em transmissões ao vivo Foto: Divulgação/Casas Bahia

“O foco está em atender o que o nosso cliente deseja”, observa Amanda Assis, gerente executiva de Marketing do Grupo Casas Bahia. Ela acrescenta que inovações como essa reforçam o protagonismo que a Casas Bahia, com seus mais de 70 anos de história, tem exercido na transformação pela qual o varejo brasileiro vem passando na Era Digital.

A Central Black entrou em operação em 13 de novembro, com a presença de vários jornalistas e dos principais stakeholders da companhia. “Além do impulso às vendas, a iniciativa está trazendo resultados em vários outros indicadores. Alguns exemplos são o aumento no número de downloads do aplicativo, o nível de interatividade nas redes sociais, o tráfego de visitas ao site e a presença de consumidores nas lojas, já que as ofertas são válidas tanto para o app como para as unidades físicas da rede”, descreve Gustavo Pimenta, diretor executivo comercial, digital e de Clientes do Grupo Casas Bahia.

O ápice ocorrerá nos dias 28 e 29 de novembro. Haverá uma superlive com ofertas especiais, todas mapeadas pela Central, e a presença do CEO do Grupo Casas Bahia, Renato Franklin, e de mais celebridades. Outra das atrações será um jogo de futebol entre influenciadores, promovido em parceria com a CazéTV, com transmissão também pelo Instagram da Casas Bahia, durante o qual serão desbloqueadas mais ofertas especiais.