A surpresa positiva não se limitou à inflação cheia. Estendeu-se para os itens da cesta de consumo que mais preocupavam os analistas: alimentos e serviços apresentaram desaceleração. Também caiu a difusão, o número de itens em alta caiu de 57% para 52%.

Os dois fatores que mais tiravam o sossego dos analistas e que tendiam a repuxar os preços eram a alta do dólar e as perdas produzidas pelas cheias no Rio Grande do Sul. Mas, aparentemente, não tiveram grande impacto.

Para este mês de julho, segue o potencial corrosivo em outros dois campos: o baixo progresso do tratamento do governo ministrado à questão fiscal e as correções da gasolina e do gás de cozinha, em vigor a desde a última terça-feira.

A próxima reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central que vai redefinir os juros básicos (Selic) está agendada para 30 e 31 de julho.