Opinião | Como assim grau de investimento virou importante para o governo?

Apenas para quem não está familiarizado com essas coisas, essas agências existem para ajudar os credores a ponderar o risco que correm ao subscrever títulos de dívida quaisquer. Trabalham com uma tabela progressiva em que classificam a qualidade dos títulos. Dívidas sobre as quais não pesa ou pesa pouca dúvida sobre a capacidade de pagamento do devedor, são considerados títulos com grau de investimento. Quando há dúvidas, esses títulos são considerados especulativos. Os títulos do Brasil chegaram a obter grau de investimento em 2008, mas o perderam em 2015.

Em nenhum dos programas anteriores de governo, nem o PT nem o presidente Lula incluíram esse objetivo. Em setembro, o presidente Lula fez questão de se reunir com dirigentes da Moody’s e S&P em Nova York para convencê-los a promover a nota do Brasil.