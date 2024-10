Eis que de repente o governo Lula começou a correr atrás do grau de investimento, selo de qualidade dos títulos públicos, que antes não considerava mais do que desimportante “objetivo dos banqueiros da Faria Lima e dos rentistas do Brasil”.

Outra figura de proa do PT, antes mais identificada com a área heterodoxa do governo, o atual presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante, também passou a fazer declarações opostas ao espírito da desastrada Nova Matriz Econômica, do governo Dilma, com a qual já se identificara. Mercadante passou a admitir que “o Brasil tem vulnerabilidade fiscal importante”. Também repetiu que “conseguir grau de investimento tem de ser meta fundamental do governo”.

Tanto Fernando Haddad como a ministra do Planejamento, Simone Tebet, vêm anunciado que o governo prepara um pacote de corte de despesas, a ser divulgado depois do segundo turno das eleições.

Equipe econômica, liderada por Haddad, prepara uma série de medidas para desacelerar o crescimento dos gastos públicos. Foto: WILTON JUNIOR/Estadão

Sobre temas fiscais, até agora, o presidente Lula tem usado outra cartilha e não passa firmeza de que concorde com Haddad, Tebet e Mercadante. Insiste em que não são possíveis cortes em despesas sociais e que despesa com saúde e educação não são gastos, mas investimentos. Isso equivale a jogar cascas de frutas na rua sob a justificativa de que são materiais biodegradáveis – e não, simplesmente, lixo orgânico.

Algum técnico em Contas Nacionais deveria dizer ao presidente que investimentos também são despesas, ainda que destinadas a cumprir importantes objetivos nacionais, como aprimorar a educação e a saúde.

Falta saber o que sairá de dentro desse pacote. O risco é o de que se repita o acontecido tantas e tantas vezes: que em meio a gritos e gemidos, a montanha dê à luz apenas um camundongo.