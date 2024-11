Seu avanço se limita a acordo prévio para regulamentar o mercado global de carbono, que ainda precisa mostrar como vai funcionar, entre tantas disposições anteriores também acordadas que passam por recuos.

Em vez de conter as emissões de gases do efeito estufa (GEE), tal como decidido no Acordo de Paris, de 2015, o mundo todo – alguns países mais e outros menos – vem contribuindo para aumentá-las. No ano passado, cresceram 1,3%, segundo a Organização das Nações Unidas (ONU). O grande objetivo é restringir a temperatura média da Terra a 1,5 grau centígrado acima dos níveis pré-industriais.

Os avisos de calamidades iminentes estão todos os dias no noticiário. As ondas de calor tanto no Hemisfério Norte como no Hemisfério Sul vêm batendo recordes. Apenas neste primeiro semestre de 2024, os prejuízos em decorrência de eventos climáticos extremos (furacões, tempestades, deslizamentos, inundações, queimadas) somam US$ 120 bilhões, conforme dados da seguradora Munich Re.