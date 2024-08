Para o presidente Lula, tanto a rigorosa disciplina na administração das contas públicas como a política de juros de controle da inflação são exigências do mercado, que trombam com uma política de desenvolvimento e de emancipação da pobreza. Gastar menos ou cobrar mais juros, entendem Lula e as antigas esquerdas do Brasil, é empurrar uma conta injusta para a população mais pobre.

Para eles, os banqueiros adoram juros altos porque ganham mais dinheiro com o retorno dos empréstimos. Este é grave erro de entendimento. Banqueiro ganha mais com juros baixos. Os juros são o preço do dinheiro. Se o juro está alto é porque o dinheiro, por certas razões, está escasso e os banqueiros têm menos recursos para emprestar. Se os juros estão mais baixos é porque há mais dinheiro disponível e, por isso, também, os banqueiros pagam menos pelo dinheiro dos aplicadores que lhes é dado por empréstimo. Ou seja, juros altos pouco ou nada têm a ver com ganância dos banqueiros.

Uma política fiscal flácida, como a que pretende o presidente Lula, prejudica a população mais pobre não só porque produz inflação, mas, também, porque tromba com a política de combate à inflação do BC. É fácil de entender: quando gasta mais do que arrecada, o governo injeta dinheiro na economia e, pelo efeito da lei da oferta e da procura, tende a produzir inflação. Para combater a inflação, porque há mais moeda do que mercadoria e serviços, o BC aumenta os juros. Mas este é apenas o efeito: os juros sobem porque o BC retira dinheiro da economia.