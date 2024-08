O mandonismo do presidente combina com sua indisfarçável preferência pelo estatismo. Grandes empresas foram privatizadas nos últimos trinta anos, ganharam eficiência e tornaram-se mais competitivas. Outras estatais foram fechadas e deixaram de atrapalhar o governo e de consumir dinheiro público. Também se tornaram menos passíveis de utilização como instrumentos de poder político e, naturalmente, como suportes do empreguismo. Mudanças desse tipo tendem a reduzir a ineficiência econômica e, na melhor hipótese, podem favorecer a democracia.

Eficiência e democracia, no entanto, raramente aparecem como valores interligados no discurso político e nas bandeiras governamentais. Isso é facilmente perceptível nas manifestações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele critica as políticas de austeridade do BC como contrárias ao crescimento, ao emprego e aos interesses dos trabalhadores. Nunca explica, no entanto, como conciliar crescimento duradouro com inflação elevada, incerteza e baixo investimento produtivo. A disposição de investir só se manifesta com firmeza, no setor privado, quando o horizonte é razoavelmente claro e há alguma segurança a respeito das condições da economia.