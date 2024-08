A indicação vem em um momento delicado para a inflação, com o IPCA acumulado em 12 meses batendo no teto da meta, em 4,5%, e com as expectativas de inflação “desancoradas”, como dizem os economistas, ou seja, longe da meta de 3%. Por outro lado, as economias emergentes, como a brasileira, serão beneficiadas com o início dos cortes de juros pelo Fed, o Banco Central americano, previsto para começar já no mês que vem. Isso pode trazer alívio para o dólar, com reflexos positivos sobre a nossa inflação.

Até aqui, o Banco Central tem tido pouca ajuda da política fiscal para controlar o aumento dos preços. Na própria segunda-feira, como mostrou o Estadão, o governo anunciou que vai quadruplicar os gastos com o Auxílio Gás e usar o fundo do petróleo para não contabilizar essa despesa como gasto primário. Um truque fiscal que lembra os piores momentos do governo Dilma Rousseff.