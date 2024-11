Opinião | Tempo nublado na economia brasileira

Outro fator foi a eleição acachapante de Donald Trump para a presidência dos Estados Unidos. Ele vai concentrar grande massa de poder. Vai controlar as duas Casas do Congresso e terá maioria na Suprema Corte. Sua administração aponta para mais protecionismo e, portanto, para algum estreitamento do mercado brasileiro de exportações. A gente sabe que uma coisa é a retórica eleitoreira e outra, o que vai acontecer. Mas, também por aí, a indicação de pessoas com o mesmo perfil linha-dura parece confirmar que tempos mais complicados para países em desenvolvimento, Brasil entre eles, estão mesmo para vir.

Isso significa que o dólar tende a se fortalecer em relação às outras moedas, e também em relação ao real. Mas a alta das cotações da moeda estrangeira aqui dentro já vem por outra puxada: vem pela falta de firmeza na condução da política fiscal que derruba a confiança no desempenho da economia.

Outro fator relacionado com o anterior é a esperada desaceleração da economia mundial e, outra vez, com outra redução de faturamento do Brasil no mercado internacional.

O único contragolpe que pode virar essa maré de negativismo e de autorrealização de um resultado também ruim seria a adoção de um pacote fiscal consistente. Mas, pergunta que não quer calar: até que ponto será suficiente e até que ponto não chegará tarde?