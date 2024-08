De repente, forte turbulência no mercado global. Nesta sexta-feira, as bolsas ao redor do mundo despencaram, os juros afrouxaram no mercado futuro, as cotações do petróleo tipo Brent caíram 3,0%, as moedas dançaram freneticamente. Sobreveio a sensação geral de que a economia dos Estados Unidos descarrilla para a recessão.

A reação imediata dos analistas passou a ser de que o Fed foi atropelado pelos fatos. Aumentaram as apostas de que, para enfrentar a paradeira, em setembro o Fed seja obrigado a baixar os juros básicos não em apenas um quarto de ponto porcentual ao ano, mas pelo menos em meio ponto.

As bolsas ao redor do mundo despencaram na última sexta-feira com os temores de recessão nos Estados Unidos. Foto: Associated Press

Nenhum indicador mostrou melhor o alastramento da insegurança e a fuga imediata do risco do que o comportamento do Índice Vix, considerado o “termômetro do medo”, que na sexta-feira saltou 25,8% em relação à posição do dia anterior.

Convém não cravar projeções de recessão mundial inevitável. As coisas não se comportam como em 2008, na crise do subprime e da quebra estrondosa do Lehman Brothers. Ainda falta pulso melhor do que ocorre e essa reação pode ter sido exagerada.

Mas, se essa recessão se confirmar e se o Fed passar a atuar como para-choque e puxar os juros para baixo, fatores novos podem ajudar a economia brasileira. O dólar, por exemplo, deverá sofrer desvalorização em relação aos demais ativos e, assim, recuar no câmbio brasileiro.

Se isso se confirmar, podem-se afrouxar as fortes tensões que puxaram as cotações do câmbio em reais para cima e, assim, contribuir para segurar a inflação. Outro impacto desinflacionário poderá provir da moderação ou, mesmo, de queda firme das cotações das commodities. Enfim, coisas a conferir.