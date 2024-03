Foi uma espécie de freio a uma sociedade em que os fabricantes e lojistas teriam sempre razão. E marcou, para sempre, uma visão diferente das relações de consumo, em que o cidadão, que também é eleitor e contribuinte, deve ser respeitado como consumidor, ou seja, comprador de produtos e serviços.O Brasil, com todas as suas controvérsias e desigualdades, tem, desde março de 1991, portanto há 33 anos, uma das melhores, senão a melhor, legislações consumeristas do mundo. O Código de Defesa do Consumidor (CDC) é simples, abrangente e muito bom. E, mais do que isso, em um país no qual leis 'pegam' ou 'não pegam', 'pegou'.

Isso não significa que as relações de consumo sejam caracterizadas pelo respeito aos direitos do consumidor. Não se trata disso. Quer dizer que, ao nos sentirmos desrespeitados ao adquirir um produto ou serviço, temos base jurídica para recorrer.

Ao longo dos anos, chegaram legislações muito boas para os cidadãos e cidadãs, que se somaram ao CDC: Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto da Pessoa Idosa, Marco Civil da Internet e Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Essas leis não foram feitas por pessoas vinda de outros planetas, seres iluminados dotados de capacidades de legislar acima do bem e do mal.

Foram feitas por deputados e senadores, a partir de propostas de especialistas, que souberam entender o momento vivido pelos brasileiros e brasileiras, em suas necessidades do dia a dia. São comprovações de que a democracia, com todas as suas falhas, muitas vezes até grotescas, também nos proporciona avanços dignos de nota, que mudam a vida da população para melhor.