Positivamente, se a política for bem-sucedida, e levar as indústrias a uma evolução tecnológica e na qualidade dos produtos. Negativamente, se for malsucedida, pois terão sido repassados R$ 300 bilhões dos impostos pagos pelos brasileiros para mudanças que não acontecerão.

Nossa memória coletiva de políticas industriais não é muito tranquilizadora. A reserva de mercado da informática fez com que tivéssemos de comprar computadores e periféricos defasados, muito mais caros do equipamentos bem melhores fabricados no exterior.

Com o argumento de que financiará investimentos das montadoras instaladas no Brasil na descarbonização dos veículos, o governo federal aumentou o imposto de importação de carros elétricos e híbridos. E o programa de depreciação acelerada será bancado pelo aumento do imposto de importação de placas solares.

Logo, carros elétricos e placas solares ficarão mais caros no país, justamente quando há uma mobilização mundial para reduzir a emissão de gases do efeito estufa, pelo uso de energias alternativas.São dois exemplos, um deles que está acontecendo agora, em que pretensas políticas industriais sacam recursos do bolso dos cidadãos. Como o Nova Indústria Brasil já foi lançado, esperamos que, ao menos, haja total transparência em relação aos valores despendidos e às metas alcançadas (ou não). Temos todo o direito de saber como os recursos e benefícios foram utilizados, e de que forma a população foi beneficiada.