Em segundo lugar no ranking está Jeff Bezos, com patrimônio de US$ 211 bilhões. Ele é o fundador da Amazon, a maior varejista online do mundo, que também controla a rede de supermercados Whole Foods. Bezos possui cerca de 9% da Amazon, de acordo com a Bloomberg, com base em um documento da empresa de julho de 2024. Assim como Musk, ele também é proprietário de uma empresa de exploração espacial, a Blue Origin.

Em terceiro lugar no ranking de bilionários da Bloomberg está Bernard Arnault, o único integrante do grupo que não é do ramo da tecnologia. Arnault, que tem patrimônio de US$ 207 bilhões, é o presidente da LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, a maior fabricante de produtos de luxo do mundo. Ele controla cerca de metade da LVMH.