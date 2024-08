Faça o que eu digo, não o que eu faço. Os formandos da turma de 2009 da Universidade de Michigan podem ter saído da cerimônia de formatura com esse pensamento em mente depois de ouvir Larry Page, o cofundador do Google e orador da turma, que os incentivou a buscar formas de serem preguiçosos.

Page explicou aos formandos que, quando estava na pós-graduação, tinha pelo menos algumas outras ideias que estava explorando, além do que viria a ser o Google - no final dos anos 1990, Page fundou o gigante da busca junto com Sergey Brin enquanto ambos estavam concluindo seus doutorados em Stanford. O espírito que guiava o desenvolvimento do Google, já disseram eles, era “organizar as informações do mundo e torná-las universalmente acessíveis e úteis.”

Larry Page é cofundador do Google. Foto: David Paul Morris/Bloomberg - Getty Images

PUBLICIDADE “Graças a Deus meu orientador disse, ‘por que você não trabalha com a web por um tempo?’” Page lembrou. Esse foi um “conselho realmente bom”, porque a web estava em plena expansão, com muita atividade, interesse e investimento naquela época, em meados dos anos 1990. Para Page, isso se deve ao fato de que “a tecnologia, e especialmente a internet, pode realmente ajudar você a ser preguiçoso.” Para esclarecer: “um grupo de três pessoas pode escrever um software que depois milhões podem usar e aproveitar. Três pessoas podem atender o telefone um milhão de vezes?” ele disse, para ilustrar seu ponto. Ele incentivou os graduados a, assim como ele fez, “encontrar a vantagem no mundo, para que você possa ser mais preguiçoso!”

A última segunda-feira, 19, marcou o 20º aniversário do IPO do Google. Pode-se dizer com segurança que nem Page nem qualquer um da equipe fundadora foram preguiçosos. O preço das ações naquele dia em agosto de 2004 era de US$ 85 por ação, que era o limite inferior da faixa esperada de US$ 85 a US$ 95. Naquele dia, o Google vendeu quase 20 milhões de ações, alcançando uma avaliação de pouco mais de US$ 23 bilhões.

Qualquer um pode te contar o quão longe o modesto motor de busca chegou desde então. Sua empresa controladora, a Alphabet Inc., atualmente possui uma avaliação de US$ 1,9 trilhão, lidera a lista das Empresas Mais Inovadoras de 2024 da Fortune e ocupa o oitavo lugar na lista Fortune 500 das maiores empresas por receita. Em 2023, a Alphabet foi a segunda maior empresa de tecnologia do mundo por receita.

Page, 51 anos, atualmente tem um patrimônio estimado em US$ 156 bilhões, de acordo com o Índice de Bilionários da Bloomberg. Ele foi CEO do Google em dois períodos distintos; primeiro entre 1997 e 2001, e depois novamente de 2011 a 2015 - e liderou a Alphabet até 2019, quando o atual CEO Sundar Pichai assumiu. Hoje, junto com Brin, Page continua sendo um acionista controlador e membro proeminente do conselho. E talvez a preguiça seja menos uma virtude agora do que era nos anos 90, ou mesmo em 2009.

Publicidade

“No geral, eu sei que parece que o mundo está desmoronando lá fora, mas na verdade é um ótimo momento na sua vida para ficar um pouco louco, seguir sua curiosidade e ser ambicioso com isso,” disse Page em sua despedida em Michigan. “Não desista dos seus sonhos. O mundo precisa de todos vocês!”

c.2024 Fortune Media IP Limited Distribuído por The New York Times Licensing Group