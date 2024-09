O ranking de bilionários da revista Forbes indica que a lista das 10 mulheres mais ricas da América do Norte (que engloba EUA, Canadá e México) tem apenas norte-americanas. Quem lidera é Alice Walton, filha do fundador do Walmart, Sam Walton.

O patrimônio de Alice é de US$ 105 bilhões (cerca de R$ 571 bilhões) e ela é também a mulher mais rica do mundo, cargo que ocupa desde que ultrapassou a herdeira da L’Oréal, a francesa Françoise Bettencourt Meyers, que hoje tem uma fortuna de US$ 92,5 bilhões.

Alice Walton, a mais rica da América do Norte, é filha do fundador do Walmart; ela não seguiu o caminho corporativo, preferindo focar na curadoria de arte. Foto: alicelwaltonfoundation.org/Reprodução

PUBLICIDADE A maior parte das integrantes da lista são herdeiras e receberam seus patrimônios de parentes. Duas delas têm participações em times de basquete da NBA, principal liga do esporte no mundo: Julia Koch tem participação no Brooklyn Nets, enquanto Miriam Adelson se tornou a dona do Dallas Mavericks ao adquirir participação majoritária no time. Veja a seguir o ranking das 10 mulheres mais ricas da América do Norte, segundo a lista de bilionários em tempo real da revista Forbes. Os dados são referentes à última sexta-feira, 27. Logo abaixo, conheça a origem da fortuna de cada uma delas.

Alice Walton

Filha do fundador do Walmart, ela não seguiu o caminho corporativo, preferindo focar na curadoria de arte. Inaugurou o Museu Crystal Bridges de Arte Americana e fundou a Escola de Medicina Alice L. Walton.

Julia Koch

Julia Koch herdou 42% da Koch Industries após a morte de seu marido, David Koch. Mudou-se para Nova York, trabalhou como assistente de moda e se tornou uma filantropa, recentemente doando US$ 75 milhões para a NYU Langone e adquirindo uma participação no Brooklyn Nets, time da NBA.

Jacqueline Mars

Ela possui um terço da Mars, Inc., uma gigante dos doces e dos alimentos para pets, fundada por seu avô. Trabalhou na empresa por quase 20 anos e tem envolvimento em várias organizações filantrópicas.

Publicidade

MacKenzie Scott

Ex-esposa de Jeff Bezos, ela se tornou filantropa após receber 4% da Amazon no divórcio. Comprometeu-se a doar metade de sua fortuna e já distribuiu US$ 16,6 bilhões para organizações sem fins lucrativos.

Miriam Adelson

É viúva de Sheldon Adelson, do império de cassinos e resorts Las Vegas Sands, atualmente controlado por ela e pela família. Ela também comprou uma participação majoritária no Dallas Mavericks, também um time da NBA, e é conhecida pelas doações a políticos.

Abigail Johnson

A CEO da Fidelity Investments lidera a empresa fundada por seu avô. Com uma participação de 28,5%, ela tem sido uma pioneira na adoção de criptomoedas no setor de investimentos.

Marilyn Simons

É viúva de Jim Simons, criador do fundo de hedge Renaissance Technologies, conhecido por seus retornos excepcionais. Marilyn preside a fundação filantrópica criada pelo casal.

Elaine Marshall

Ela possui cerca de 16% da Koch Industries, após herdar a participação do marido, E. Pierce Marshall, morto em 2006. O pai dele, J. Howard Marshall II, foi sócio do fundador da empresa, Fred Koch. A fortuna é gerenciada junto com seus filhos, com Preston Marshall tendo sido diretor do Cato Institute e E. Pierce Marshall Jr. liderando a Élevage Capital Management.

Diane Hendricks

É co-fundadora e atual presidente da ABC Supply, a maior distribuidora atacadista de materiais de construção nos EUA, com receitas de US$ 20,4 bilhões em 2023.

Christy Walton

Após a morte de seu marido, John Walton, ela herdou uma participação significativa no Walmart. Ela vive de forma discreta em Wyoming e é uma das principais apoiadoras financeiras do Projeto Lincoln, um pacto anti-Trump.