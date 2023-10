Alta no mercado de juros dos EUA gera nervosismo e fecha janela para emissão externa

A mais recente oferta de títulos de dívida (bonds) do Brasil no exterior foi feita pela Aegea, que captou US$ 500 milhões em papéis com compromissos de sustentabilidade Foto: AEGEA

A expressiva alta do juro dos títulos do Tesouro (Treasuries) dos Estados Unidos nas últimas semanas, testando as máximas em 16 anos, fechou a janela para as captações externas e ao mesmo pode trazer ruídos às ofertas de ações locais este ano. A janela para ofertas iniciais de ações (IPOs, na sigla em inglês) do ano que vem segue ainda intacta, mas sob risco de alguma tensão, a depender dos desbotamentos da política monetária do Federal Reserve até lá. Já há quem aposte em nova alta de juros na maior economia do mundo.

Investidores esperavam que o Tesouro Nacional anunciasse uma emissão externa no final de setembro, que seria a primeira feita pelo Brasil de títulos verdes. Mas até agora a operação não saiu e nas últimas semanas, raras empresas e governos de países emergentes estão conseguindo captar no mercado internacional de dívida. Nesta sexta-feira, segundo uma fonte em Nova York, não houve nenhuma emissão no mercado de “high yield”, o das empresas de rating mais baixo, ecoando o que já havia acontecido em outros dias. “Os investidores estão pedindo um spread maior”, ressalta esta fonte.

A mais recente oferta de títulos de dívida (bonds) do Brasil no exterior foi feita pela Aegea, com a qual captou US$ 500 milhões em papéis com compromissos de sustentabilidade, à taxa de 9%. A operação foi feita no fim de setembro, já em meio à escala dos Treasuries, que ganhou impulso em meados de setembro e teve uma taxa salgada.

Magnitude e rapidez da alta pegou mercado de surpresa

“Pegou todos de surpresa, não pela direção de alta, mas pela velocidade e magnitude com que aconteceu”, disse o responsável por renda fixa da gestora inglesa Schroders, Huang Seen. Segundo ele, não há uma definição clara dos motivos que estão por trás desse movimento, o que gera cautela e aversão a risco. “A grande questão é se tudo o que estamos vendo é uma volatilidade de curto prazo, que pode ser amplificada por questões técnicas, ou se temos uma mudança estrutural de cenário”, afirma.

Essa mudança estrutural estaria levando o juro norte-americano para um patamar mais elevado do que nos últimos anos, assim como da inflação nos EUA. Esse possível “novo normal” estaria relacionado a questões macroeconômicas, como o nearshoring, que trouxe necessidade de investimentos em cadeias produtivas fora da China e próximo aos Estados Unidos, e também a movimentos de países, principalmente da China, que tem reduzido sua carteira de títulos americanos de forma importante.

O analista de mercados emergentes e responsável por renda variável da Schroders, João Noronha observa que esse crescimento nos investimentos não aconteceu nos 15 anos de políticas de forte estímulo monetário, após a crise financeira de 2008, em que os bancos centrais estimularam as economias injetando bilhões de dólares no mercado, mas sem gerar inflação.

Demanda por investimento briga com a taxa dos títulos do Tesouro dos EUA

“A forte demanda por investimento está brigando com a taxa real dos Treasuries, que está em 1,9%, um nível super elevado no período de dez anos”, afirma. Mas, acrescenta, dado que os investimentos continuarão acontecendo, que “pode ser que seja um nível normalizado, considerando uma inflação de 2% ou 3%, a taxa estaria em 5%, onde está o juro de 30 anos”.

Nesse cenário ainda indefinido, Seen afirma que a gestora adotou estratégias de redução de exposição em alguns ativos para preservação de capital. De todo modo, Noronha acrescenta que a casa mantém o Brasil com uma alocação acima da média de outros emergentes (overweight), considerando que os ativos ainda podem se apreciar, assim como o real frente ao dólar. Para ele, os IPOs previstos não devem ser prejudicados, caso a taxa de juro brasileira não fique abaixo de dois dígitos, como o desejado.

“Se olhar no curtíssimo prazo, o humor não está bom. Mas olhando de modo mais amplo, a tendência para o ciclo de juro, que é o principal balizador do apetite para o Brasil, segue de baixa”, ressalta o diretor de um banco da Faria Lima. Este executivo observa que a curva de juros indicava há três meses a Selic ao redor de 9% no fim de 2024, mas agora está em 10,5%. “Me parece que tem bastante prêmio e se terminar em 10,5% ainda assim será um ciclo de corte de juro com impacto importante para as empresas, afirma.

Elevação é o principal assunto de relatórios de bancos e entre investidores

A alta dos juros longos americanos virou o principal assunto de relatórios de bancos e das conversas com de gestores e economistas com investidores. Em Wall Street, os relatos são de que o nervosismo causado pela elevação retirou US$ 1,5 trilhão das bolsas de valores globais, que têm registrado quedas sucessivas.

“Não acho que estamos próximos do fim desse movimento no mercado de bonds”, disse Jim Bianco, da casa de pesquisas Bianco Research em entrevista à rede de televisão CNBC. Para ele, as taxas de 10 anos podem superar os 5%, o que vai afastar os investidores do mercado de bonds, uma má notícia para as empresas que querem captar lá fora.

Na sexta-feira, o mercado passou por novo dia de volatilidade, após dados bons do mercado de trabalho dos EUA, bem acima do esperado, sinalizarem que o Fed pode subir novamente os juros. Para os estrategistas do ING, os recentes dados da economia sinalizam que os juros de 10 anos podem ir para a casa dos 5%. Nesta sexta-feira, chegou a 4,853% na máxima.





