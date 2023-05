Aperam BioEnergia vende 1 mil certificados de remoção de carbono

A Aperam BioEnergia, que produz e comercializa carvão vegetal, a única empresa brasileira a operar no novo segmento de créditos de remoção de carbono (CORC), planeja triplicar as vendas desse tipo de certificado em 2023. No ano passado, a empresa que tem sede em Minas Gerais se tornou a primeira da América Latina a comercializar os CORCs, obtidos com a aplicação de uma biomassa chamada biochar (termo derivado do nome em inglês) nos solos de suas florestas de eucalipto, no Vale do Jequitinhonha. A companhia vê potencial de chegar a um faturamento de R$ 40 milhões com a comercialização do biochar.

Novo segmento negocia gases efetivamente retirados da atmosfera

A Aperam fechou recentemente três novos contratos, totalizando 921 CORCs - e outros dois de maior volume estão em fase de negociação. Nesse novo segmento do mercado de créditos de carbono, negocia-se os gases efetivamente retirados da atmosfera e não aqueles que deixaram de ser emitidos. Cada CORC representa a remoção de uma tonelada de CO2 da atmosfera.

Pelo lado dos investidores, a demanda vem principalmente de empresas da América do Norte e da União Europeia, onde a agenda de sustentabilidade está mais acelerada e há mais recursos disponíveis de grandes fundos e gestoras para projetos que combatam as mudanças climáticas. No mercado europeu, cada CORC vale cerca de 140 euros.

Aplicação de biochar no solo das florestas da Aperam BioEnergia, no Vale do Jequitinhonha Foto: Aperam

Neutralidade entre emissões e remoções de carbono

Se os planos da empresa se concretizarem, serão em torno de 52 mil toneladas de CO2 a menos na atmosfera, isso por conta da previsão de venda de 40 mil toneladas de biochar por ano, entre 2024 e 2025. Para este ano, a meta é ter pelo menos 30 mil toneladas de biochar comercializadas, um crescimento de quase 300% na comparação com o ano passado.

Continua após a publicidade

A Aperam South America é produtora de aços planos inoxidáveis, elétricos e carbono e a primeira siderúrgica do mundo em seu segmento a obter a neutralidade entre emissões e remoções de carbono. A empresa utiliza 100% do carvão vegetal produzido pela unidade no Vale do Jequitinhonha. Com planta industrial em Timóteo (MG), faz parte do Grupo Aperam, da Europa, composto de outras cinco plantas industriais na França e na Bélgica.

Esta nota foi publicada no Broadcast no dia 04/05/2023, às 17h46

O Broadcast+ é uma plataforma líder no mercado financeiro com notícias e cotações em tempo real, além de análises e outras funcionalidades para auxiliar na tomada de decisão.

Para saber mais sobre o Broadcast+ e solicitar uma demonstração, acesse