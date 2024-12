Ataques cibernéticos devem tirar 18% do PIB brasileiro em 2024

É uma série de efeitos somados. Na numeralha, cada ataque custou R$ 33,5 milhões à economia brasileira, por conta do custo de R$ 1.545 por registro violado. A cada violação, 74 empregos foram eliminados, o que dá um total de 2,5 milhões de vagas cortadas. Cada ataque reduz ainda, em média, em R$ 26 milhões a renda brasileira, com corte na massa salarial total de R$ 839 bilhões.

Além das perdas diretas, os custos incluem interrupções operacionais, despesas com remediação, pagamentos de resgates (em casos de ransomware) e honorários legais. Também há impactos indiretos, como redução da confiança do consumidor e desestruturação de cadeias produtivas.

Pequenas são mais afetadas

O estudo faz um recorte mais profundo sobre as pequenas e médias empresas, cuja estrutura e os investimentos para evitar ciberataques são muito menores - quando existem - e se tornam o principal alvo dos ataques. As pequenas são as mais afetadas, com 60% encerrando atividades até seis meses após o evento, o que gera os efeitos em empregos e renda.