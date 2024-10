Banco BS2 amplia leque para pequenas empresas e reforça oferta com Pronampe

A busca pela “base da pirâmide” no mundo das empresas começou há um ano, após o BS2 consolidar a virada estratégica feita em 2022, quando repassou a carteira de clientes de varejo para o Next, do Bradesco. Para atender a pequenas empresas, houve um reforço em produtos e no atendimento digital.

O diretor de Produtos do BS2, Rodrigo Moreira, afirma que o segundo passo estava previsto desde o desenho original da estratégia. Hoje, o banco tem duas divisões: o BS2 Empresas, que atende a companhias com faturamento anual de até R$ 200 milhões; e o BS2 Corporate, voltado às que têm faturamento acima disso.

BS2 quer estar entre cinco maiores no Pronampe e no FGI-Peac

No Pronampe, o objetivo do BS2 é se tornar um dos cinco maiores bancos. A meta é a mesma para o FGI-Peac, em que a garantia vem do Fundo Garantidor de Investimentos (FGI). Nele, o BS2 foi o nono maior agente financeiro em setembro deste ano.

O Pronampe deve responder por um quarto do forte crescimento que o banco espera para a carteira de crédito do BS2 Empresas no ano que vem, da ordem de 300%. No primeiro semestre deste ano, a carteira total do BS2 chegou a R$ 5,7 bilhões, alta de 8% em um ano. O lucro do banco foi de R$ 30 milhões no primeiro semestre, alta de 31%.