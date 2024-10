Basf escolhe bancos para venda da Suvinil, em negócio de R$ 5 bi

Basf pretende vender marca Suvinil Foto: Vagner Medeiros / Suvinil / Divulgação

A venda da Suvinil, uma das marcas de tinta mais conhecidas do Brasil, pela alemã Basf está atraindo o interesse de empresas multinacionais de tintas e fundos, em um negócio que pode movimentar de R$ 4 bilhões a R$ 5 bilhões, um dos maiores do ano no Brasil em fusões e aquisições, de acordo com fontes.

PUBLICIDADE A Basf anunciou no final de setembro a decisão de vender a Suvinil. O Brasil é o único país em que a alemã ainda opera com tintas decorativas. Nos últimos dias, a multinacional tem se reunido com bancos de investimento para escolher a casa que vai tocar a venda. Goldman Sachs, UBS, JP Morgan, Morgan Stanley estão entre os potenciais nomes. A Suvinil tem uma receita anual estimada de R$ 3,2 bilhões e Ebitda (lucro antes dos impostos, juros e amortizações) de R$ 360 milhões por ano. Entre potenciais compradores estratégicos, foram mapeados nomes como as companhias americanas Sherwin Williams e PPG, a europeia AkzoNobel, e as nacionais Tigre e Dexco. Entre fundos, a marca pode atrair o interesse de nomes como Advent, Partners Group, CVC, Brookfield e Mubadala.

Fundos podem ter vantagem em relação a empresas do setor

Para um interlocutor, fundos de private equity podem sair na frente no negócio, pois as empresas do setor de tintas, como a AkzoNobel, dona da marca Coral, já tem mercado importante no Brasil, e a aprovação do negócio poderia trazer algum ruído no Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

“A Suvinil é um negócio de alto valor que vem atraindo interesse significativo no mercado. Por meio desse desinvestimento, pretendemos desbloquear o verdadeiro potencial desse player especializado e de alto desempenho”, afirmou Anup Kothari, membro do conselho da BASF SE na Alemanha em comunicado.

A Suvinil foi criada no Brasil em 1961, pelo empresário Olócio Bueno, que juntou a primeira parte do nome de sua marca anterior de tintas, a Super, com a palavra Vinil. Oito anos depois, foi incorporada pela alemã Basf e atualmente é a maior do mercado do Brasil.

