BNDES aprova R$ 385 milhões para financiar rebocadores da Wilson Sons

Um dos financiamentos totaliza R$ 236 milhões, que serão destinados à manutenção e reparo de 33 rebocadores da frota da companhia em estaleiros brasileiros, como o que a Wilson Sons possui no Guarujá, no litoral de São Paulo. O objetivo é recuperar “a capacidade operacional e de segurança das embarcações, além de promover a modernização de subsistemas”, explicou o banco de fomento.

O segundo crédito prevê R$ 149 milhões para a construção de três embarcações rebocadoras com sistema de combate a incêndio, aptas a manobrar navios de grande porte, como os de contêineres de 366 metros de comprimento. Os modelos foram projetados para reduzir o consumo de combustível e as emissões de carbono, frisou o BNDES.

Em ambos os projetos, os desembolsos do banco de fomento representarão 90% dos investimentos totais previstos pela companhia.

“O Brasil segue tendo potencial importante na indústria naval e histórico com problemas importantes, que exigem aprimoramentos e inovações. É um setor que impulsiona o crescimento e gera muitos empregos. O governo do presidente Lula está retomando os investimentos na indústria naval e o BNDES já aprovou R$ 4,8 bilhões com recursos do Fundo da Marinha Mercante”, declarou o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante.