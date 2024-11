Brasil é mais atento à alimentação sustentável do que países desenvolvidos

Conceito abrange redução de desperdício, uso de produtos locais e ingredientes de práticas agrícolas sustentáveis Foto: Romulo Fialdini

A percepção positiva dos brasileiros com uma alimentação sustentável é maior do que a de residentes em um grupo de três importantes países desenvolvidos: Reino Unido, França e Estados Unidos. De acordo com uma pesquisa conduzida pela Sodexo em parceria com o Instituto Harris Interactive, 91% dos brasileiros veem a alimentação sustentável de maneira otimista, acima da média global de 74%.

PUBLICIDADE O levantamento, que está em sua segunda edição, foi feito com 7,3 mil entrevistados. A pesquisa revelou ainda que, para 73% dos ouvidos, o preço é um dos principais critérios para a escolha de alimentos mais sustentáveis, seguido pelo sabor (61%). O conceito de alimentação sustentável abrange redução de desperdício, uso de produtos locais e ingredientes de práticas agrícolas sustentáveis.

