Brasil está no alvo do braço de investimento de US$ 100 milhões da InDrive

A plataforma de mobilidade InDrive está lançando um braço de investimentos, fusões e aquisições de US$ 100 milhões, a serem aportados em empresas de impacto social. Com o Brasil entre os cinco principais mercados da companhia, dos 48 países nos quais está presente, a InDrive tem expectativa de encontrar vários projetos por aqui.

Um pouco diferente de plataformas como Uber e 99, a InDrive permite a negociação de preços entre passageiros, empresas que buscam transporte de cargas e motoristas. Como o País tem tradição no desenvolvimento desse tipo de solução, chamada peer to peer, a InDrive quer conhecer e apoiar o maior número possível de iniciativas de impacto social nesse sentido, segundo Andries Smit, responsável pelo projeto e vice-presidente de “New Ventures” da companhia.

A ideia da InDrive é dar escala a novas soluções, bem como a startups. As empresas a serem investidas têm de ser locais, ter potencial de ganhar escala global e estarem em estágio pré-série A (quando são iniciais, mas já geram receita). Também precisam apresentar crescimento orgânico e fluxo de caixa saudável.

Da Sibéria para a Califórnia

Nascida na Sibéria e com sede na Califórnia desde 2018, a InDrive foi disruptiva num mercado então recém-criado, o de plataformas de transporte, e tem crescido graças ao modelo de negociação entre os pares. O número de downloads do aplicativo cresceu 45% no ano passado. A receita foi de US$ 790 milhões em 2022. Em fevereiro, a empresa captou US$ 150 milhões para expandir novas frentes de negócios.





