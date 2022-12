Com aporte da Potato Valley, UBlink quer avançar entre imobiliárias digitais

UBlink reúne cerca de 3 mil imóveis em 12 bairros da capital paulista Foto: TIAGO QUEIROZ/ESTADÃO

A gestora de venture capital Potato Valley acaba de fechar um aporte em troca de uma fatia minoritária na UBlink, plataforma de compra, venda e locação de imóveis criada para competir com Loft e QuintoAndar. O valor da transação não foi revelado. O dinheiro será usado pela UBlink para aprimorar a tecnologia por trás da navegação no site e no aplicativo e, principalmente, atrair mais clientes e anúncios.

Essa é uma das pernas mais custosas desse tipo de operação. Foi isso, por exemplo, o que motivou a sociedade entre a Globo e o QuintoAndar, por meio da qual o grupo de comunicação ganhou uma fatia na imobiliária digital em troca de publicidade em seus canais.

Startup planeja dobrar oferta de imóveis até o fim de 2023

A UBlink foi criada pelos sócios Rogério Santos (ex-Abyara, Cyrela e Tecnisa), Arnaldo Curiati (ex-Abyara) e Vânia Gomes (ex-IBM), e entrou em operação há oito meses. Hoje, reúne cerca de 3 mil imóveis em 12 bairros da capital paulista, com planos de mais do que dobrar essa oferta até o fim do ano que vem. A startup permite ao usuário comprar, vender ou locar de modo 100% digital, além de poder realizar ações típicas do mundo digital, como chamar um corretor da mesma forma como se chama um motorista de carro de aplicativo.

Gestora investe em empresas inovadoras do mercado imobiliário

Por sua vez, a Potato foi criada em 2019 para investir em empresas inovadoras do mercado imobiliário e que estejam nos estágios iniciais de crescimento e ganho de escala. Desde sua fundação, captou R$ 10 milhões e tem oito investidas, entre elas a Dataland (inteligência de dados), a La Decora (projetos de decoração) e a Myside (de representantes exclusivos do comprador de imóveis). A UBlink é a nona.

A tese de investimento inclui também um trabalho de mentoria para os fundadores das startups, tomando como base a experiência dos sócios da gestora. Por trás da Potato estão: Leonardo Diniz (ex-CEO da Rossi Residencial e um dos fundadores da Abrainc), Fred Fernandes (ex-vice-presidente da Votorantim Cimentos) e Rodrigo Roux (advogado e sócio do escritório Roux e Rezende Advogados).





Esta nota foi publicada no Broadcast no dia 12/12/2022, às 17h12

O Broadcast+ é uma plataforma líder no mercado financeiro com notícias e cotações em tempo real, além de análises e outras funcionalidades para auxiliar na tomada de decisão.

Para saber mais sobre o Broadcast+ e solicitar uma demonstração, acesse.