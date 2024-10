Corretora Genoa atinge R$ 500 mi em coberturas para empresas

Os seguros de responsabilidade têm crescido no mercado Foto: Daniel Teixeira / Estadão

Desde 2021, a corretora Genoa vendeu seguros de responsabilidade para empresas que cobrem cerca de R$ 500 milhões em possíveis indenizações. O número leva em conta as companhias com as quais a empresa passou a fazer negócios no período, e que procuraram a corretora justamente por sua especialização nesse tipo de linha, que inclui produtos como os que cobrem possíveis processos judiciais contra diretores.

PUBLICIDADE A Genoa vende seguros voltados para empresas, e hoje, o maior negócio é de planos de saúde. Nele, a companhia faz a intermediação entre companhias que oferecem o benefício para os funcionários e as operadoras de planos. Os seguros de responsabilidade têm crescido diante da decisão da empresa de especializar-se neste mercado, a que empresas de maior porte recorrem com frequência. Nos dois últimos anos, a Genoa cresceu 28%, e encerrou 2023 com R$ 33 milhões em prêmios emitidos. Para este ano, a projeção é acelerar, com uma expansão de 40% em relação ao ano passado. O diretor da companhia, Rodrigo Pedroni, afirma que uma das vias de crescimento a se explorar é a de aquisições. O mercado de corretoras de seguros é altamente fragmentado, e segundo ele, existe uma “quebra” geracional: as novas gerações de famílias que controlam algumas carteiras não se interessam pelo negócio, o que abre espaço para aquisições de negócios consolidados. Contato: colunabroadcast@estadao.com

