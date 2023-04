Cresce número de empresas com dificuldades de bater metas de vendas

Frustração nas metas está ligada ao cenário político e econômico no Brasil e à guerra na Ucrânia Foto: Alex Silva/Estadão

As empresas de diferentes setores venderam menos do que o esperado em 2022, já sentindo o peso da desaceleração da economia brasileira. Em uma pesquisa que ouviu 1,7 mil companhias, o resultado foi que 71% não bateram as metas de vendas traçadas para o ano. Já na pesquisa de 2021, 60% não haviam atingido seus objetivos, ou seja, houve uma deterioração nas condições de diversos mercados ao longo de 2022. Os dados foram levantados pela RD Station, empresa de desenvolvimento de software como serviço (Saas, na sigla em inglês), e a pesquisa teve apoio da Totvs e da Tallos.

Maioria das empresas esperava crescimento entre 10% e 50%

No fim de 2021, a grande maioria das empresas entrevistadas previa ampliar as vendas numa faixa entre 10% e 50% ao longo de 2022, mas essa previsão não se concretizou. Boa parte da explicação para essa frustração vem de fatores como o cenário político e econômico no Brasil, que foi agravado pela eclosão da guerra na Ucrânia e a elevação generalizada dos custos.

Na visão do time da RD Station, há também problemas internos de gestão das empresas. Apenas 34% das empresas disseram ter uma operação previsível, escalável e sustentável, enquanto outras 29% não têm nenhuma frequência de acompanhamento de resultados definido.

Quase 70% esperam avanço nas vendas este ano

O levantamento apurou, entretanto, que há um clima positivo no ar. Para 69% das entrevistadas, a expectativa é de crescimento nas vendas em 2023. A despeito das dificuldades macroeconômicas, as empresas acreditam ser possível melhorar o desempenho por meio de treinamento dos times de vendas e adoção de processos de ganho de eficiência nas campanhas comerciais.

