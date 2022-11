CTG Brasil prepara oferta de ações de até R$ 5 bi no começo de 2023

Usina hidrelétrica Engenheiro Souza Dias (Jupiá), no rio Paraná, foi comprada pela CTG em 2016 Foto: FOTO CTGBRASIL

A CTG Brasil, geradora de energia no Brasil da China Three Gorges, deve fazer no começo de 2023 sua abertura de capital (IPO, na sigla em inglês) no Brasil. A expectativa é que a oferta vá a mercado em janeiro ou fevereiro de 2023, a depender dos primeiros meses do governo Lula e do ambiente externo, de acordo com fontes. A operação pode ser uma das maiores dos últimos anos, movimentando entre R$ 4 bilhões e R$ 5 bilhões, segundo fontes, e colocar fim a um jejum de mais de 16 meses sem um IPO no Brasil.

A documentação foi entregue na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) na segunda-feira. A operação já vem sendo preparada há ao menos dois meses, segundo as fontes.

Empresa quer usar recursos para construção de novas geradoras

A oferta será primária, ou seja, os recursos vão para a empresa, que pretende usar o dinheiro para a construção de novas geradoras e para bancar fusões e aquisições (M&A, na sigla em inglês). O IPO será liderado pelo Citi e também terá a participação de Itaú BBA, Bank of America, BTG Pactual e Bradesco BBI.

Na China, a CTG foi criada em 1993 e opera a maior hidrelétrica do mundo, a Três Gargantas, no Rio Yantze, daí seu nome. No Brasil, chegou em 2013 e três anos depois comprou os ativos da Duke Energy e também usinas da Cesp - de Ilha Solteira e Jupiá, na divisa dos estados de Mato Grosso do Sul e São Paulo. Em 2022, a CTG Brasil conclui a compra dos projetos para a construção de dois parques eólicos e um parque solar.

Chinesa tem 17 hidrelétricas no Brasil

Publicidade

Nos primeiros nove meses deste ano teve receitas de R$ 1 bilhão, estável em relação ao mesmo período de 2021. O lucro foi de R$ 153,264 milhões, revertendo prejuízo de R$ 4,4 milhões de janeiro a setembro do ano passado. A CTG tem 17 usinas hidrelétricas no Brasil, 11 parques eólicos e capacidade de geração de energia de 8,3 GW, uma das maiores geradoras do País.





Esta nota foi publicada no Broadcast no dia 28/11/2022, às 19h03

O Broadcast+ é uma plataforma líder no mercado financeiro com notícias e cotações em tempo real, além de análises e outras funcionalidades para auxiliar na tomada de decisão.

Para saber mais sobre o Broadcast+ e solicitar uma demonstração, acesse.