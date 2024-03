Dom Investimentos retorna à base da XP, após quatro anos no BTG

Da esquerda para a direita, Gabriel Maksoud, Danilo Zanini e Alison Correia, sócios do Dom Investimentos Foto: div

Com 16 mil clientes e R$ 500 milhões sob custódia, o escritório Dom Investimentos, que era ligado ao BTG Pactual desde sua fundação, em 2020, está migrando para a XP. Criado por Gabriel Maksoud (CEO), e com Danilo Zanini e Alison Correia como sócios, o escritório tem como meta superar a marca de R$ 3 bilhões sob gestão até 2027 – e espera encontrar na parceria com a XP o melhor caminho para atingi-la. Os sócios tiveram experiências prévias com a XP, sendo que Correia foi sócio da instituição, o que, segundo eles, “fortalece e intensifica ainda mais a nova parceria”.





Este texto foi publicado no Broadcast no dia 29/02/24, às 16h45

