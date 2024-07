Em tempos de juro alto, Ademicon deslancha nos consórcios

Juros altos e expansão da empresa ajudam a explicar crescimento nas vendas. Foto: Fábio Motta/Estadão

A Ademicon - quinta maior empresa de consórcios no País - atingiu a marca de R$ 11 bilhões em créditos comercializados no primeiro semestre deste ano, um avanço de 37% em relação ao mesmo período do ano passado. Junho foi um mês de recorde, com R$ 2,1 bilhões. A previsão é atingir R$ 23 bilhões em vendas em 2024, 25% a mais que o resultado de 2023.

“A manutenção da taxa Selic na casa dos dois dígitos favorece o mercado de consórcio, uma vez que os juros encarecem o financiamento”, afirma o vice-presidente executivo da Ademicon, Guilherme Carrasco, em entrevista à Coluna. Segundo dados da Associação Brasileira das Administradoras de Consórcios (ABAC), o setor atingiu mais de R$ 140 bilhões em créditos comercializados de janeiro a maio deste ano, expansão de 22%.

Empresa tem crescido e investido em publicidade

PUBLICIDADE Mas o quadro econômico de juros altos não é o único motivo para a Ademicon estar crescendo a passos largos, pondera Carrasco. Por trás desse movimento, há um conjunto de medidas que incluem abertura de lojas, parcerias com empresas relevantes, diversificação das categorias de consórcios e um investimento maciço em publicidade. Nos últimos cinco anos, o número de lojas da Ademicon passou de 44 para 199. E nos próximo cinco anos, a expectativa é mais do que dobrar de tamanho, abrindo mais 250 unidades. “Uma das nossas inovações foi o modelo de licenciamento da marca, que hoje é um dos nossos pilares de crescimento em vendas. Isto permitiu uma forte expansão nacional”, pontuou o executivo. Outro pilar que tem ajudado no crescimento é a administração do consórcio de marcas relevantes por meio de parcerias. Hoje, a Ademicon é responsável pelo consórcio de 28 marcas, entre elas: Iveco, New Holland, Librelato, Mitsubishi, Suzuki, São Paulo e Santos Futebol Clube, BTG Pactual, banco BV, entre outras.

Ademicon começou a oferecer consórcios de serviços

O consórcio de imóveis ainda é o principal produto, representando 78% do total de crédito, seguido por veículos (12,7%), mas essas categorias têm dividido espaço com outros segmentos. Desde 2021, a Ademicon passou a oferecer consórcio de serviços, que permite, por exemplo, a realização de procedimentos estéticos e cirúrgicos, viagens de lazer, intercâmbios, cursos diversos e até eventos comemorativos, como festas de casamento.

Para dar visibilidade a isso, o grupo aumentou em 29% o orçamento em publicidade para este ano. O investimento aí gira em torno de 6% a 8% da receita bruta. Entre suas ações na área, tem a campanha publicitária protagonizada pelo apresentador Tadeu Schmidt, os patrocínios ao BBB, as transmissões de tênis na ESPN e o nome estampado na camisa do São Paulo Futebol Clube.

Ano passado, a companhia recebeu um aporte de R$ 300 milhões da gestora 23S. A isso, se soma como fonte de recurso do crescimento operacional a própria base orgânica, ou seja, a própria geração de caixa da companhia.

