Empresas que pagam dividendos diminuem na B3, mas volume de recursos distribuído pode ser recorde

Apesar do recorde previsto para 2024, o CEO Meu Dividendo, Wendell Finotti, diz que o número de empresas que distribuíram proventos está menor este ano, por conta da piora dos balanços. Nos primeiros sete meses, 194 companhias realizaram seus pagamentos de proventos na comparação com 286 no mesmo período do ano passado. Ou seja, 92 companhias abertas deixaram de pagar dividendos.

Segundo ele, o ambiente macroeconômico muito incerto tem feito empresas segurarem o caixa, na expectativa por um cenário mais claro. A disparada do dólar, dúvidas sobre os rumos dos juros altos no Brasil e nos Estados Unidos, incertezas sobre as contas fiscais, novas regras da reforma tributária e ainda um momento geopolítico conturbado no mundo.

Entre as empresas que anunciaram movimentos recentes na distribuição de proventos, a Vale vai distribuir R$ 8,9 bilhões na modalidade juros sobre capital próprio (JCP), mesmo com desafios externos, por conta da queda do preço do minério com a desaceleração da China, e internos, com a esperada mudança do presidente. É o equivalente a R$ 2,09 por ação. Mas só terá direito a receber quem estivesse na base acionária da empresa até sexta-feira, 2.