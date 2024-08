Frente Parlamentar dos Precatórios quer criar marco regulatório do setor

Com a nova legislação, um dos objetivos da Frente Parlamentar é criar uma padronização para os precatórios, bem como estruturar um arcabouço operacional, com direito à agência regulatória, que permita maior transparência e acesso à opção de investimento para investidores de varejo. O vice-presidente da Frente é o deputado federal Arnaldo Jardim (Cidadania-SP), envolvido em vários projetos transformadores do mercado, como as debêntures de infraestrutura.

Em dois anos, diz o presidente do Instituto Brasileiro de Precatórios (IBP), Gustavo Bachega, o volume negociado anualmente com esse tipo de ativo tende a superar a casa do trilhão de reais. Foi o IBP que levou a proposta de criação da Frente Parlamentar a Brasília e atuará como uma espécie de apoiador dos trabalhos.

Mercado é grande

É um mercado parrudo - e sem previsão de acabar, mesmo com uma eventual mudança legal. Anualmente, chegam à Justiça em média 100 mil novas ações contra entes públicos, de acordo com Bachega. A grande maioria dos precatórios, cerca de 85% do total, são alimentares, provenientes de processos que discutem salários, proventos, pensões, benefícios previdenciários e indenizações por morte e invalidez de funcionários públicos. Eles têm prioridade no recebimento.

“Quero criar um ambiente de negócio seguro, democrático, que pode ser inclusive similar ao modelo de uma bolsa”, diz Bachega. Segundo ele, a falta de transparência é tão grande que nem mesmo o valor de um precatório tem um cálculo único, variando entre ente público envolvido, tribunal e Conselho Nacional de Justiça (CNJ).