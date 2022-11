Gestora vai captar R$ 150 mi para financiar incorporadoras de pequeno e médio porte

Publicidade

Portfólio da Cartesia contém atualmente 11 obras financiadas de sete incorporadoras Foto: Helvio Romero/Estadão

A gestora de recursos Cartesia Capital está em conversas com agentes de mercado para lançar a captação de R$ 100 milhões a R$ 150 milhões no começo do ano que vem. O dinheiro será usado para financiar empreendimentos residenciais e comerciais, além de oferecer crédito aos compradores de imóveis.

O valor pode soar pequeno em comparação ao do crédito imobiliário concedido por bancos, que bateu em R$ 14,7 bilhões só no mês de outubro. Por outro lado, trata-se de um segmento que vem atraindo gestoras independentes. Essas casas identificaram a oportunidade de atender as incorporadoras de pequeno e médio porte com dificuldades para obter crédito nos bancos tradicionais por não terem balanços empresariais tão bem organizados quanto o exigido pelas instituições financeiras.

Cartesia tem projetos com demanda para R$ 250 mi em financiamentos

No caso da Cartesia, a análise de risco se concentra no projeto que será alvo do financiamento: localização, tipologia, preço, público-alvo e estoques, entre outros fatores. O financiamento é cedido para as incorporadoras tocarem as obras, deixando o capital próprio livre para outras iniciativas, como a compra de terrenos (outro gargalo do setor).

A despeito do momento de incertezas da economia brasileira, a visão dos sócios da Cartesia é que o ambiente ficará mais claro logo após a transação entre os governos, quando é esperada a volta do apetite de investidores. No momento, a gestora tem projetos na fila com demanda para R$ 250 milhões em financiamentos.

Gestora também está à frente de fundo de investimento imobiliário

A Cartesia foi fundada há dois anos pelos sócios Richard Sippli e Leonardo Rigobello, que fizeram carreira no mercado financeiro. O portfólio da casa abrange 11 obras financiadas de sete incorporadoras diferentes, em cidades como Fortaleza e Porto Alegre, com valor geral de vendas dos imóveis na ordem de R$ 1 bilhão. A gestora também está à frente do fundo de investimento imobiliário Cartesia Recebíveis (CACR11), com R$ 188 milhões de patrimônio líquido e cerca de 17 mil cotistas.





