Governo de SP inicia processo para viabilizar “Linha dos Parques” do Metrô

O governo do Estado de São Paulo dará início na terça-feira, 24, ao processo burocrático para viabilizar a concessão e construção da Linha 16-Violeta do Metrô. O empreendimento será qualificado em reunião do Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI-SP). O projeto da “Linha dos Parques”, que ganhou o apelido por causa da sua proximidade com parques paulistanos, tem previsão de R$ 24 bilhões em investimentos.

PUBLICIDADE A nova ligação terá estações próximas aos parques do Ibirapuera, Aclimação e Independência. A próxima etapa é a abertura do Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI) para empresas interessadas em realizar o estudo de viabilidade. A Acciona já apresentou uma proposta ao Governo, conforme adiantado pelo Broadcast. O prazo de concessão será de 30 anos, sendo oito de obras e 22 de operação. A nova linha terá 17 quilômetros de extensão e vai atender mais de 600 mil passageiros por dia. Agências regulatórias A agenda do executivo paulista para a próxima semana inclui também a sanção, pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), do Projeto de Lei Complementar (PLC) 35/2024. O texto prevê a modernização e padronização da Agência de Transportes do Estado de São Paulo (Artesp) e da Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo (Arsesp). Na segunda-feira, 23, o governador anunciará ainda a criação da Agência de Águas do Estado de São Paulo, a SP Águas. A nova agência substituirá o Departamento de Águas e Energia Elétrica (Daee), órgão que executa parte das funções atualmente. O objetivo das mudanças é trazer mais eficiência e melhorar a qualidade dos serviços públicos prestados.

