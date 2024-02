Grupo Accor trará novas bandeiras e prevê chegar a 400 hotéis no Brasil

O avanço da gigante francesa se dá num momento em que a hotelaria já demonstra uma recuperação robusta do período agudo da pandemia. O indicador referência do setor (RevPar) fechou o ano passado com um crescimento de 27,3%, para R$ 208,92. Na pandemia, havia caído para menos de R$ 100. O dado é calculado pelo Fórum de Operadores Hoteleiros do Brasil (Fohb) e combina ocupação e receita média dos hotéis.

O plano a ser anunciado pela Accor diz respeito apenas à divisão principal do grupo, com marcas como ibis, Pulmann e Mercure. Não inclui, portanto, o segmento de “Luxury” e “Lifestyle” do conglomerado, que agrega empreendimentos como resorts e hotéis de luxo, como o Fairmont.

Expansão vai ocorrer por conversões e franquias

A expansão se dará tanto por conversões de bandeiras como por franquias, nas quais um investidor financia a construção. Hoje, a maior parte das operações da companhia já se dá em empreendimentos feitos em parceria com investidores. O grupo também prepara a chegada de novas marcas ao Brasil, entre as quais Swissôtel e Tribe.

A Accor opera mais de 45 bandeiras, em quase 6.000 hotéis espalhados por mais de 110 países. No ano passado, alcançou, pela primeira vez, um Ebtida (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) de 1 bilhão de euros (cerca de R$ 5,3 bilhões), um avanço de 50% em relação ao ano anterior. As receitas consolidadas somaram 5 bilhões de euros (cerca de R$ 26,8 bilhões), alta de 20%.