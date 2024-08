Icatu confirma a aquisição de galpões no aeroporto de Guarulhos

A gestora de recursos Icatu Vanguarda confirmou a aquisição do parque logístico pertencente à Brookfield na área do Aeroporto de Guarulhos - negócio que foi antecipado pela Coluna do Broadcast.

A aquisição aconteceu por meio do fundo de investimento imobiliário Icatu Vanguarda GRU Logístico, que divulgou fato relevante informando a conclusão da compra. O fundo foi constituído neste ano, tendo captado R$ 247 milhões junto a investidores para fazer frente à aquisição.

Galpão no Centro Logístico do Aeroporto de Guarulhos Foto: Felipe Rau/Estadão

PUBLICIDADE O parque logístico é composto por três galpões, com 43 mil metros quadrados de área bruta locável (ABL) e estão totalmente alugados, em contratos de 10 a 15 anos com inquilinos diversos, entre os quais Anjun, Mercado Livre, Azul Linhas Aéreas, Total Express, Power Source e Latam. Os galpões têm conexão direta com a pista do aeroporto de Guarulhos, o que é seu grande diferencial em relação a outros imóveis do gênero. No comunicado, o fundo estima obter uma receita média mensal de aproximadamente R$ 2,9 milhões nos primeiros 12 meses, o que corresponderá, após descontadas as despesas, a um rendimento aproximado de R$ 0,11 por cota ao mês.

Publicidade





Este texto foi publicado no Broadcast no dia 30/07/24, às 16h38.

O Broadcast+ é uma plataforma líder no mercado financeiro com notícias e cotações em tempo real, além de análises e outras funcionalidades para auxiliar na tomada de decisão.

Para saber mais sobre o Broadcast+ e solicitar uma demonstração, acesse.