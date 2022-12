Índice de confiança de profissionais tem alta pelo 5º trimestre seguido

Confiança melhorou entre profissionais Foto: FELIPE RAU/ESTADAO

Os profissionais mais qualificados estão mais otimistas em relação ao mercado de trabalho e à economia. Pela 5ª vez consecutiva, o Índice de Confiança Robert Half (ICRH), realizado trimestralmente, registrou alta e recorde. As perspectivas foram de 38,6 para 41,7 pontos neste trimestre, mas ainda permanecem no patamar pessimista (abaixo dos 50 pontos).

O indicador é apurado com três categorias profissionais: empregados, desempregados e recrutadores. A análise do contexto atual foi positiva na perspectiva de todos os grupos e apresentou o melhor resultado da série histórica, com especial destaque aos empregados, que demonstraram aumento significativo de 4,7 pontos ante o último período.