Indústria calçadista fecha 21 mil vagas e culpa importações

Segundo o presidente da Abicalçados, Haroldo Ferreira, o setor sofreu impacto do desaquecimento da economia internacional, com queda nas exportações, e do aumento das importações da Ásia.

Em 2023, as importações somaram 28,36 milhões de pares e US$ 442,73 milhões, aumentos de 9,8% e 20,6%, respectivamente. Segundo a Abicalçados, esses números não incluem as importações via plataformas digitais. “Já alertamos o governo sobre a concorrência desleal e os seus impactos, mas até agora nenhuma atitude foi tomada”, acrescentou Ferreira.





Este texto foi publicado no Broadcast no dia 02/02/24, às 18h44