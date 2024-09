IRB pode ser o primeiro emissor de LRS, título de captação das seguradoras

Não há data para que a operação ocorra. Além dos registros comuns em órgãos como a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a LRS depende de autorização da Superintendência de Seguros Privados (Susep) para vir a mercado.

O instrumento é novo no Brasil, mas comum nos principais mercados seguradores do mundo. Lá fora, é utilizado para garantir riscos expostos a catástrofes, em uma forma de amenizar o impacto de furacões, terremotos, enchentes e incêndios florestais sobre os balanços das seguradoras.

Especialistas consideram que, pela complexidade dos riscos, a LRS acabará nos bolsos de investidores qualificados, acostumados a produtos com um grau mais alto de sofisticação. Para emitir as LRSs, as seguradoras têm de criar as chamadas Sociedades Seguradoras de Propósito Específico (SSPE), e cada emissão de LRS estará atrelada a um risco específico.