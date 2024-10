Itaipu Parquetec faz parceria com Nestlé para pesquisa em renováveis

ITAIPU METROPOLE ECONOMIA 01-11-2023 A Usina Hidreletrica de Itaipu abriu nesta quarta-feira seu vertedouro, de forma a escoar parte do excesso da agua acumulada no reservatorio em funcao das fortes chuvas que atingem a bacia do Rio Parana. Diante da situacao, a Comissao Especial de Cheias da Itaipu (CEAC) informou que esta mobilizada para dar ate toda a assistencia as familias atingidas pelas inundacoes, mitigar os impactos para a populacao ribeirinha e manter o fornecimento de energia eletrica.FOTO Rubens Fraulini / Itaipu Binacional