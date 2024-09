Limite de crédito ainda é principal critério de escolha do cartão

Pesquisa aponta que 34% dos brasileiros escolhem o emissor do cartão de acordo com o limite que passam a ter Foto: Thiago Teixeira/Estadão

Enquanto bancos e fintechs reformulam programas de fidelidade e reduzem ou zeram as tarifas de anuidade, o limite ainda é o principal critério para que os clientes contratem um cartão de crédito e usem mais o de um banco que o de outros. Pesquisa da consultoria Bain & Company aponta que 34% dos brasileiros escolhem o emissor do cartão de acordo com o limite que passam a ter, e que 23% cancelam um cartão quando consideram que esse limite é baixo.

PUBLICIDADE O peso que o limite tem na hora de fazer ou cancelar um cartão aumenta entre os clientes de baixa e média rendas, que em geral são os que mais demandam crédito no mercado. De forma inversa, para o cliente de alta renda, o motivo mais importante para fazer ou cancelar um cartão são as taxas cobradas pelo emissor. Para o público que tem mais de um cartão, o limite de crédito é crucial para escolher qual deles será o mais utilizado. Segundo a pesquisa, 70% dos clientes afirmaram que seu cartão principal é aquele em que têm crédito pré-aprovado maior. Experiência também é importante A experiência que o emissor oferece ao cliente também é um critério importante, mas vem após o limite. A pesquisa da Bain mostra que entre os 30% de clientes que têm como principal o cartão que oferece um limite mais baixo, dois terços fizeram essa escolha de acordo com a facilidade de uso. A pesquisa da Bain foi feita com 99.943 pessoas através de plataforma online, entre o começo de 2023 e o primeiro trimestre deste ano.

Publicidade





Este texto foi publicado no Broadcast no dia 03/09/2024, às 14h35.

O Broadcast+ é uma plataforma líder no mercado financeiro com notícias e cotações em tempo real, além de análises e outras funcionalidades para auxiliar na tomada de decisão.

Para saber mais sobre o Broadcast+ e solicitar uma demonstração, acesse.