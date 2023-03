Loft se livra de acusação de concorrência desleal, mas QuintoAndar recorre

Loft e QuintoAndar são os maiores unicórnios do setor imobiliário Foto: Loft

A Justiça de São Paulo deu ganho de causa à startup imobiliária Loft e julgou que as alegações de sua concorrente QuintoAndar, de suposta concorrência desleal não fazem sentido. Esta é uma primeira decisão sobre o mérito. No entanto, ela já está suspensa. A QuintoAndar recorreu da sentença em segunda instância e obteve efeito suspensivo, enquanto aguarda novo julgamento do caso.

Disputa na Justiça começou em 2022

A briga entre os maiores unicórnios (startups com valor de mercado de US$ 1 bilhão) do setor imobiliário começou há cerca de um ano, após a QuintoAndar acusar a Loft de uso indevido de fotos de seus imóveis em sua plataforma e fazer publicidade de uma parceria que não existiria com a Casa Mineira, maior imobiliária daquele Estado, que foi adquirida pela QuintoAndar em 2021. Por meio de liminar favorável obtida no ano passado, a QuintoAndar conseguiu que a Loft excluísse as fotos com a marca d’água da concorrente de sua plataforma - o que a Loft vinha cumprindo.

Juiz não viu fundamento em acusação de falsa parceria

O juiz Vítor Gambassi Pereira, da 23ª Vara Cível de São Paulo, deu ganho de causa à Loft, ao reconhecer o argumento de que a startup é uma plataforma que viabiliza transações entre imobiliárias/corretores, vendedores e compradores - e que a responsabilidade pela publicação das fotos é dos anunciantes que utilizam a plataforma. Também não viu fundamento na acusação de falsa parceria.

Esta coluna foi publicada no Broadcast no dia 15/03/2023, às 17h29

Continua após a publicidade

O Broadcast+ é uma plataforma líder no mercado financeiro com notícias e cotações em tempo real, além de análises e outras funcionalidades para auxiliar na tomada de decisão.

Para saber mais sobre o Broadcast+ e solicitar uma demonstração, acesse.