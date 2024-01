Lufthansa quer retomar rota São Paulo-Munique ‘o mais rápido possível’

Companhia pretende investir 2,5 bilhões de euros na renovação da frota até o final da década Foto: Epitácio Pessoa/Estadão Conteúdo

O Grupo Lufthansa estuda retomar a rota São Paulo-Munique, que foi extinta em março de 2020, no início da pandemia de covid-19. O objetivo da companhia é aproveitar a alta demanda do mercado brasileiro para recuperar a capacidade perdida durante a crise sanitária.

A Lufthansa ainda não marcou a data para o retorno da rota, mas o vice-presidente sênior de Mercados Globais da companhia, Frank Naeve, demonstrou pressa na concretização do plano. “Faremos isso o mais rápido possível, porque seria um passo importante para o desenvolvimento da nossa atuação no mercado brasileiro”, disse o executivo, em entrevista exclusiva ao Broadcast.

Segundo Naeve, o mercado aéreo global está desequilibrado, com a demanda reprimida por causa do atraso na entrega de novas aeronaves. A Lufthansa, segundo o executivo, está em busca da normalização das atividades. “Se conseguirmos atingir, nos próximos anos, a quantidade [de passageiros] que tínhamos antes da pandemia, estaremos bem perto de atender plenamente às necessidades do mercado.”

Empresa voa do Brasil para Frankfurt e Zurique

Atualmente, o Grupo Lufthansa oferece voos diários de São Paulo para Frankfurt e Zurique. A partir do Rio de Janeiro, são seis viagens semanais para Frankfurt, o dobro do volume do ano passado. No Brasil, a companhia opera voos da Lufthansa, da Swiss e da Edelweiss, e mantém parcerias para transportar passageiros de mais dez cidades.

A retomada dos voos no pós-pandemia foi rápida, a partir do momento em que as restrições de viagens foram sendo derrubadas, segundo Naeve. “O que nos pegou de surpresa, para ser honesto, e foi positivo do ponto de vista financeiro.” A Lufthansa teve lucro líquido de 1,19 bilhão de euros no terceiro trimestre de 2023, alta de 47% na comparação anual.

Continua após a publicidade

O Ebit ajustado – métrica preferida pela companhia aérea alemã – avançou para 1,47 bilhão de euros no trimestre, de 1,12 bilhão de euros um ano antes. A receita teve expansão de 8% na mesma comparação, para 10,28 bilhões de euros.

Demanda está reprimida por causa de atrasos da indústria

Do lado operacional, no entanto, o executivo reconheceu que ainda há demanda reprimida, por causa dos atrasos da indústria. Até o fim da década, o grupo planeja investir 2,5 bilhões de euros por ano na renovação e ampliação da frota.

Além de aumentar a capacidade e a eficiência da operação, a aquisição de aeronaves tem o objetivo também de reduzir a emissão de gases do efeito estufa, já que os novos modelos têm menor impacto ambiental.

Outra aposta da companhia no campo da sustentabilidade são as tarifas verdes, que propõem a compensação total das emissões individuais de dióxido de carbono com a utilização de combustível sustentável de aviação (SAF) e a contribuição para projetos de proteção climática.

Em fevereiro de 2023, as tarifas verdes foram lançadas na Europa e no Norte de África, com alta procura dos passageiros. Até o fim do ano passado, cerca de 500 mil clientes do grupo já adquiriram passagens sustentáveis. No fim de novembro, São Paulo passou a ser um dos 12 destinos em que as tarifas verdes são testadas.





Continua após a publicidade

Este texto foi publicado no Broadcast no dia 12/01/24, às 08h24

O Broadcast+ é uma plataforma líder no mercado financeiro com notícias e cotações em tempo real, além de análises e outras funcionalidades para auxiliar na tomada de decisão.

Para saber mais sobre o Broadcast+ e solicitar uma demonstração, acesse.