MedLevehsohn investe R$ 120 mi em centro de pesquisa e desenvolvimento

Empresa também fabrica e distribui produtos para uso hospitalar Foto: AMANDA PEROBELLI / REUTERS

A distribuidora de produtos de saúde MedLevensohn vai investir R$ 120 milhões, nos próximos cinco anos, em um centro de pesquisa e desenvolvimento de cosméticos e produtos de saúde no Espírito Santo. Batizado de ‘Cidade MedLevensohn’, ocupará uma área de 56 mil m², às margens da BR 101 (que vai do RN ao RS), e prevê a geração de mil novos empregos. As obras do projeto começam em 2023 e a previsão é de que sejam concluídas no fim de 2027.

Novos produtos para tratamento de diabetes e hipertensão

Segundo Ricardo Scaroni, diretor de operações comerciais da empresa, pelo menos 30% do investimento será destinado a pesquisa e desenvolvimento de novos produtos e serviços. Entre eles, os voltados para tratamento de diabetes, hipertensão, colesterol e outras patologias.

A expectativa é de que o empreendimento aumente em até cinco vezes a capacidade de distribuição de produtos da farmacêutica, que hoje vende em torno de 500 milhões de produtos ao ano. A escolha pelo local foi estratégica, de acordo com o CEO da empresa, José Marcos Szuster, já que o centro de P&D está próximo a rodovias que seguem para todas as regiões do País.





