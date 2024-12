Multinacional Atlas Copco compra indústria brasileira Metalplan

De origem sueca, a Atlas Copco está no Brasil há quase 70 anos e vale mais de 70 bilhões de euros na bolsa de Estocolmo. Opera em mais de 180 países e tem cerca de 53 mil funcionários que produzem máquinas e equipamentos de compressão de ar, ferramentas elétricas, tecnologia de vácuo e equipamentos de construção, com mais de 70 marcas. Faturou cerca de 15 bilhões de euros no ano passado, quando fez 17 aquisições ao redor do mundo.

Edgard da Silva Dutra Junior, um dos fundadores da Metalplan, permanecerá como diretor comercial da operação após a venda. O negócio foi assessorado pela Hand, consultoria especializada em gestão de empresas e fusões e aquisições.